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Philips Avent Manuālais krūts piena sūknis
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SCF430/10
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kā es varu salikt Philips Avent manuālo krūts piena sūkni?
Vai ir pieejami citi uzgaļa izmēri?
Kā lietot Philips Avent manuālo krūts piena sūkni?
Vai Philips Avent krūts piena sūkni var lietot kopā ar jebkuru Avent produktu?
Krūštura ieliktņi
Krūts piena glabāšanas trauciņš
Pārtikas uzglabāšanas trauciņš
Mans manuālais krūts piena sūknis sūc pārāk vāji vai pārāk spēcīgi
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