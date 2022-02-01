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Dienas
06
h
Stundas
18
m
Minūtes
47
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 9000. sērijas skuvekli.
Ražošana pārtraukta
Iegādājieties SH91
SH90 maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars skuvekli SW9700 un SW6700.
Patentētie V-Track precīzie asmeņi saudzīgi novieto katru matiņu vislabākajā griešanas leņķī, pat ja matiņi ir pieplakuši vai dažādos garumos. Tādējādi varat iegūt par 30% īsāku griezumu ar mazāku gājienu skaitu, un jūsu āda ir lieliskā stāvoklī.
Gludāks skuvums ar dubulto asmeņu Super Lift & Cut darbību. Pirmais asmens paceļ katru matiņu, tikmēr otrs asmens ērti nogriež zem ādas līmeņa, lai iegūtu pilnībā gludus rezultātus.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Plusi
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Izmantošanas datums 2021-10-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Izmantošanas datums 2021-10-01
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Plusi
Oryginał bardzo dobrej jakości
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Izmantošanas datums 2021-07-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH90/70 Głowice golące
Izmantošanas datums 2021-07-27
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки