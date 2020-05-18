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  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo"Super-automatic" espresso automāts

SM3061/10

4.8
| (31) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
PicoBaristo ir kompakta ierīce, kas lutina kafijas cienītājus ar daudzveidību. Izmantojot lietotāja interfeisu, varat izvēlēties no plaša dzērienu klāsta, tikai nospiežot pogu. Turklāt ar AquaClean filtru varat baudīt līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Skatīt visas priekšrocības

Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkaļķošanu

Liela daudzveidība no kompaktas ierīces

  • 11 dzērieni

  • Iebūvēta Premium piena karafe

  • Sudraba

  • AquaClean

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pagatavojiet 11 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju

Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju

Uzlabotajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonu un teksta kombinācija norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes darbus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

31

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.

Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.

Plusi

Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.

Mīnusi

Žádnou jsem nenašla.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo funkcionalen.

Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.

Plusi

design, funkcije, vodni filter

Mīnusi

/

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design, výborná káva

Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma