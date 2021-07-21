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  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo“Super-automatic” espreso aparāts

SM5460/10

5
| (23) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
PicoBaristo ir kompakta ierīce, kas lutina kafijas cienītājus ar daudzveidību. Lietotāja saskarnē varat izvēlēties no plaša dzērienu klāsta, tikai nospiežot pogu. Turklāt ar AquaClean filtru varat baudīt līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
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10 dzērieni, kas pagatavoti kompaktā ierīcē

Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

  • 10 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Melna

  • AquaClean

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju

Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju

Uzlabotajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonu un teksta kombinācija norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes darbus.

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

23

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Plusi

Praktičan i nije puno bučan

Mīnusi

cijena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

01/07/2020

България

България

Перфектен продукт

Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина

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Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma