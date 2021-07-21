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Izbeigta ražošana
10 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Melna
AquaClean
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Uzlabotajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonu un teksta kombinācija norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes darbus.
AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.
5.0
no 5
23
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Plusi
Praktičan i nije puno bučan
Mīnusi
cijena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Monimo
01/07/2020
България
Перфектен продукт
Препоръчвам на всички продукта е чудесен . Страхотна визия. Прави уникално кафе.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5460/10 Aвтоматична кафемашина
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma