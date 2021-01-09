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Izbeigta ražošana
10 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Melna
AquaClean
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
zdenal
09/01/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Saeco PicoBaristo - skvely kavovar
- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani
Plusi
- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...
Mīnusi
- zadnou nevyhodu jsem nenasel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pasoni
18/10/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Dobrá káva
Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.
Plusi
Kvalitní zpracování
Mīnusi
Nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brundibár
12/10/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Vynikající káva
Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.
Plusi
vše na jedničku :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma