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Izbeigta ražošana
10 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Nerūsējoša tērauda priekšpuse
AquaClean
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
5.0
no 5
47
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
ARA1919
05/11/2020
Україна
Класна річь
Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))
Plusi
усе супер супер супер))
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Milana_29
01/05/2020
Україна
Отличная машина для любителей кофе
Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Вироника
01/05/2020
Україна
Кофемашина лучше всех!
Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.
Plusi
За всё.
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma