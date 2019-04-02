ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo“Super-automatic” espreso aparāts

SM5478/10

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādus plaši pazīstamus dzērienus kā espreso vai kapučīno, kā arī tādus īpašos kafijas dzērienus kā Americano vai espreso makjato.
Skatīt visas priekšrocības

Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

  • 10 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Balta

  • AquaClean

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Хорошее качество.

Отличный дизайн и качество. Сложновато регулировать порционность.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

18/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je odličen

To oceno sem izbral ker je izdelek enostaven za uporabo in deluje odlično.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

28/11/2019

Slovenija

Slovenija

Prostorocen.

Izdelek se ponasa kvalitetno on prirocno,prilagodljiv vsem mladim in starejsim osebam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma