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Izbeigta ražošana
10 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Balta
AquaClean
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Макс75
02/04/2019
Україна
Хорошее качество.
Отличный дизайн и качество. Сложновато регулировать порционность.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Adrijan1
18/12/2019
Slovenija
Izdelek je odličen
To oceno sem izbral ker je izdelek enostaven za uporabo in deluje odlično.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Matej123
28/11/2019
Slovenija
Prostorocen.
Izdelek se ponasa kvalitetno on prirocno,prilagodljiv vsem mladim in starejsim osebam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5478/10 Super-automatic espresso machine
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma