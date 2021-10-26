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Izbeigta ražošana
10 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Steel Black priekšpuse
AquaClean
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
4.6
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Plusi
Легкость использования
Mīnusi
"Присадила" на кофе всю семью
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Plusi
все Чудово
Mīnusi
ціна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Щербатюк
07/05/2020
Україна
Смачна кава!
Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!
Plusi
Легка в догляді, смачна кава!
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma