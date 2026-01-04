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Izbeigta ražošana
FC8724/01
Bezrūpīga tīrīšana
EasyClean sērija paredzēta tiem cilvēkiem, kas vēlas rūpīgu uzkopšanas rezultātu, pieliekot minimālas pūles.
1800 W
Philips putekļsūcējs ar 1800 vatu motoru rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu, lai nodrošinātu ideālu tīrīšanas rezultātu.
Šis Super Clean Air HEPA 12 filtrs uztver vismaz 99,5 % no visiem kaitīgajiem mikroskopiskajiem kaitēkļiem, kas izraisa respiratorās alerģijas.
Putekļsūcējam bez putekļu maisiņa ir caurspīdīga putekļu tvertne, kurā redzami no grīdām savāktie putekļi un kas ļauj viegli atgūt nejauši iesūktās vērtīgās lietas.
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