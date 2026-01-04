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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Izbeigta ražošana

EasyCleanPutekļsūcējs bez maisiņa

FC8724/01

Bezrūpīga tīrīšana

EasyClean sērija paredzēta tiem cilvēkiem, kas vēlas rūpīgu uzkopšanas rezultātu, pieliekot minimālas pūles.

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Nav nepieciešams maisiņš

Bezrūpīga tīrīšana

  • 1800 W

1800 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu

1800 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu

Philips putekļsūcējs ar 1800 vatu motoru rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu, lai nodrošinātu ideālu tīrīšanas rezultātu.

Super Clean Air HEPA 12 filtrs, 99,5% filtrēšana

Super Clean Air HEPA 12 filtrs, 99,5% filtrēšana

Šis Super Clean Air HEPA 12 filtrs uztver vismaz 99,5 % no visiem kaitīgajiem mikroskopiskajiem kaitēkļiem, kas izraisa respiratorās alerģijas.

Putekļu tvertne ir viegli noņemama un iztukšojama

Putekļu tvertne ir viegli noņemama un iztukšojama

Putekļsūcējam bez putekļu maisiņa ir caurspīdīga putekļu tvertne, kurā redzami no grīdām savāktie putekļi un kas ļauj viegli atgūt nejauši iesūktās vērtīgās lietas.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā