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  • Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*
  • Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

Izbeigta ražošana

PerformerProPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9190/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*
Ar jaudīgo 2200 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*
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ar 2200 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

  • 2200 W

  • AirflowMax tehnoloģija

  • HEPA 13 filtrs

2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

2200 W motors rada maks. 500 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai

5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai

Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom

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Atrunas

  1. Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)