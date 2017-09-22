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2200 W
AirflowMax tehnoloģija
HEPA 13 filtrs
2200 W motors rada maks. 500 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Blaž66
22/09/2017
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod I u pogledu funkcionalnosti I lijep dizajnom, svakako preporučam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9190/01 Usisavač s vrećicom
Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)