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Izbeigta ražošana
FC9310/02
2000 W
Jaudīgais 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
SilentSeal uzgalis nodrošina optimālu veiktspēju – zemu trokšņa līmeni un lielisku putekļu un pūku uzsūkšanu. Tas ir stingri noblīvēts efektīvākas gaisa plūsmas sasniegšanai, lai nodrošinātu vislabāko tīrīšanas veiktspēju – izgatavots uzņēmumā WesselWerk.
Gaisa kanāls ir pielāgots, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa izplūdi, samazinot troksni. Turklāt īpaša motora piekare samazina vibrācijas.
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