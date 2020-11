Īpaši liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma

Īpaši liela 2,5 litru ūdens tvertne ļauj jums nepārtraukti gludināt 3 stundas, neuzpildot to atkārtoti. Ūdens tvertne ir caurspīdīga, sniedzot jums iespēju pārskatīt tajā esošo tvaika radīšanai nepieciešamo ūdens daudzumu no visām pusēm. Tvaika gludeklim ir liela izmēra uzpildes atvere, kas jebkurā laikā ļauj jums uzpildīt tvertni tieši no ūdens krāna, kā arī ar kanniņas vai pudeles palīdzību.