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Maks. 6,5 bāru spiediens
Papildu tvaiks līdz 440 g
2,5 l ūdens tvertne
Īpaši viegls gludeklis
Īpaši liela 2,5 litru ūdens tvertne ļauj jums nepārtraukti gludināt 3 stundas, neuzpildot to atkārtoti. Ūdens tvertne ir caurspīdīga, sniedzot jums iespēju pārskatīt tajā esošo tvaika radīšanai nepieciešamo ūdens daudzumu no visām pusēm. Tvaika gludeklim ir liela izmēra uzpildes atvere, kas jebkurā laikā ļauj jums uzpildīt tvertni tieši no ūdens krāna, kā arī ar kanniņas vai pudeles palīdzību.
Regulāra atkaļķošana aizsargā gludekli un nodrošina ilgstošu nevainojamu tvaika veiktspēju. Ekskluzīvi konstruētā un ideāli novietotā Easy De-Calc Plus funkcija ir ideāls veids, kā atbrīvoties no katlakmens un pagarināt tvaika ģeneratora gludekļa darbmūžu. Gludeklis gan ar gaismas, gan skaņas signāliem atgādinās, kad jāveic tīrīšana un atkaļķošana. Tad aukstai ierīcei vienkārši noņemiet pogu Easy De-Calc, savāciet netīro ūdeni un katlakmeni un likvidējiet.
Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.
Godalgas
4.8
no 5
31
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Йорданова
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Чудесен продукт, полезен и практичен.
Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.
Plusi
Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.
Mīnusi
Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Harieta
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът е с отлични характеристики!
С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!
Plusi
Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Цветанкка
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът е уникален
Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор