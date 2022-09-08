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  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana
  • Īpaši jaudīga gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare Aqua ProGludināšanas sistēma

GC9325

4.8
| (31) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši jaudīga gludināšana
PerfectCare Aqua Pro ietilpst ārkārtīgi viegls gludeklis un īpaši liela 2,5 l ūdens tvertne, padarot to ideāli piemērotu ilgstošai gludināšanai un perfektu vertikālai apģērbu apstrādei ar tvaiku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar ārkārtīgi vieglu gludekli

Īpaši jaudīga gludināšana

  • Maks. 6,5 bāru spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 440 g

  • 2,5 l ūdens tvertne

  • Īpaši viegls gludeklis

Īpaši liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma

Īpaši liela ūdens tvertne ilgākai lietošanai bez pārtraukuma

Īpaši liela 2,5 litru ūdens tvertne ļauj jums nepārtraukti gludināt 3 stundas, neuzpildot to atkārtoti. Ūdens tvertne ir caurspīdīga, sniedzot jums iespēju pārskatīt tajā esošo tvaika radīšanai nepieciešamo ūdens daudzumu no visām pusēm. Tvaika gludeklim ir liela izmēra uzpildes atvere, kas jebkurā laikā ļauj jums uzpildīt tvertni tieši no ūdens krāna, kā arī ar kanniņas vai pudeles palīdzību.

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma

Vienkārša un efektīva atkaļķošanas sistēma

Regulāra atkaļķošana aizsargā gludekli un nodrošina ilgstošu nevainojamu tvaika veiktspēju. Ekskluzīvi konstruētā un ideāli novietotā Easy De-Calc Plus funkcija ir ideāls veids, kā atbrīvoties no katlakmens un pagarināt tvaika ģeneratora gludekļa darbmūžu. Gludeklis gan ar gaismas, gan skaņas signāliem atgādinās, kad jāveic tīrīšana un atkaļķošana. Tad aukstai ierīcei vienkārši noņemiet pogu Easy De-Calc, savāciet netīro ūdeni un katlakmeni un likvidējiet.

Taupiet enerģiju ar EKO režīmu

Taupiet enerģiju ar EKO režīmu

Ar ECO režīmu var taupīt enerģiju, nepasliktinot gludināšanas rezultātus. ECO režīms izmanto mazāku tvaika daudzumu, kas joprojām ir pietiekams visu apģērbu gludināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

31

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен продукт, полезен и практичен.

Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.

Plusi

Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.

Mīnusi

Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е с отлични характеристики!

С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!

Plusi

Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е уникален

Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.