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Izbeigta ražošana
HD8643/09
Pagatavo 1 kafijas dzērienu
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Izturīgās 100% keramiskās dzirnaviņas sniedz izcilu kafijas baudījumu. Keramiskais materiāls perfektam malumam, kas nodrošina stabilu ūdens caurplūsmu, iegūstot no pupiņām tīru garšas ekstraktu. Atšķirībā no standarta dzirnaviņām, keramiskie materiāli novērš kafijas pārkaršanu un deguma garšu.
Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir pieci regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.
Saeco izstrādāja šo espresso kafijas automātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.
3.6
no 5
11
Atsauksmes
nemira
19/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики
Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.
Plusi
лесна за ползване и поддръжка
Mīnusi
засега нямам забележки
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Чодан
17/01/2018
България
Идеална за домашна употреба
Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Encheva
12/01/2016
България
Отлична оценка
Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина