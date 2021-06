Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Neatkarīgi no tā, kādu kafijas maisījumu vēlaties izmēģināt nākamo, Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. To var kontrolēt no priekšpuses, un jūs varat novietot šo apbrīnojamo aparātu arī šaurās vietās. Skatīt visas priekšrocības