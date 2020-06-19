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  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Izbeigta ražošana

Saeco Xsmall"Super-automatic" espresso automāts

HD8643/09

3.6
| (11) Atsauksmes
Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
Neatkarīgi no tā, kādu kafijas maisījumu vēlaties izmēģināt nākamo, Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. To var kontrolēt no priekšpuses, un jūs varat novietot šo apbrīnojamo aparātu arī šaurās vietās.
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"Super-automatic" viena pieskāriena espresso kafijas aparāts

Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

  • Pagatavo 1 kafijas dzērienu

  • Melna

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Iegūstiet maksimālu garšu ar 100% keramiskajām dzirnaviņām

Iegūstiet maksimālu garšu ar 100% keramiskajām dzirnaviņām

Izturīgās 100% keramiskās dzirnaviņas sniedz izcilu kafijas baudījumu. Keramiskais materiāls perfektam malumam, kas nodrošina stabilu ūdens caurplūsmu, iegūstot no pupiņām tīru garšas ekstraktu. Atšķirībā no standarta dzirnaviņām, keramiskie materiāli novērš kafijas pārkaršanu un deguma garšu.

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir pieci regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.

Vienmēr tīrs automāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Vienmēr tīrs automāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Saeco izstrādāja šo espresso kafijas automātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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3.6

no 5

11

Atsauksmes

2

19/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.

Plusi

лесна за ползване и поддръжка

Mīnusi

засега нямам забележки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

17/01/2018

България

България

Идеална за домашна употреба

Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

12/01/2016

България

България

Отлична оценка

Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.