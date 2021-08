Vienkārša tīrīšana, pateicoties noņemamam uzliešanas blokam

Saeco radītais uzliešanas bloks ir mūsu espresso kafijas automātu būtiskākā daļa, kas nodrošina automātisku darbību. Atkarībā no modeļa uzliešanas blokam ir viegli piekļūt no priekšpuses vai no sāniem. To var ērti izņemt tīrīšanai, lai noskalotu tekošā ūdenī, garantējot maksimālu higiēnu.