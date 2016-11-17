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Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir pieci regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.
Izturīgās 100% keramiskās dzirnaviņas sniedz izcilu kafijas baudījumu. Keramiskais materiāls perfektam malumam, kas nodrošina stabilu ūdens caurplūsmu, iegūstot no pupiņām tīru garšas ekstraktu. Atšķirībā no standarta dzirnaviņām, keramiskie materiāli novērš kafijas pārkaršanu un deguma garšu.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Janka
14/09/2014
Polska
super!
Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy