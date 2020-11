Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties

Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas apmeklējuma.