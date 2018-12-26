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  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
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  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei

Izbeigta ražošana

Saeco Exprelia"Super-automatic" espresso automāts

HD8858/01

4.5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
Izmantojot Exprelia, jaunie kafijas meistari var pagatavot tasi kafijas gluži kā profesionāļi, iestatot līdz 7 iestatījumiem katram dzērienam, ar perfektu higiēnu, ko apliecina VDE sertifikāts
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Higiēniska lietošana ar tvaika tīrīšanu

Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Tērauda/sudraba krāsa

  • 15 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.

Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties

Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties

Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas apmeklējuma.

Apstiprināts higiēnas efekts ar patentētu tvaika tīrīšanas karafi

Apstiprināts higiēnas efekts ar patentētu tvaika tīrīšanas karafi

Higiēnas līmeņa uzturēšana nekad nav bijusi tik vienkārša. Pateicoties tvaika tīrīšanas ciklam, putošanas mehānisms tiks automātiski iztīrīta, likvidējot piena nosēdumus bez nepieciešamības iztukšot karafi. Higiēnisko sniegumu ir sertificējis neatkarīgs Vācijas pārbaudes institūts, VDE.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

26/12/2018

Polska

Polska

Bardzo polecam.

Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

11/11/2016

Polska

Polska

Niewielki wybór rodzaju kaw.

Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

09/04/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.

Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.