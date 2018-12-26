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Izbeigta ražošana
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Tērauda/sudraba krāsa
15 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.
Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas apmeklējuma.
Higiēnas līmeņa uzturēšana nekad nav bijusi tik vienkārša. Pateicoties tvaika tīrīšanas ciklam, putošanas mehānisms tiks automātiski iztīrīta, likvidējot piena nosēdumus bez nepieciešamības iztukšot karafi. Higiēnisko sniegumu ir sertificējis neatkarīgs Vācijas pārbaudes institūts, VDE.
4.5
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MariuszKsieciunio123
26/12/2018
Polska
Bardzo polecam.
Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
sabap
11/11/2016
Polska
Niewielki wybór rodzaju kaw.
Wart polecenia,elegancki wygląd,łatwy w obsłudze,cena za wysoka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zdzislaw47
09/04/2016
Polska
Verificēts pircējs
Produkt wysokiej jakości o wielu mozliwościach.
Bardzo łatwa obsługa. Wysoka jakość parzonej kawa. Po ekspresie "K" to rewelacja szczególnie, że nie ma ograniczenia ilości zrobionych kaw co w przypadku odwiedzin córek jest bardzo istotne.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.