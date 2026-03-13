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Saeco Exprelia "Super-automatic" espresso automāts
Izbeigta ražošana
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HD8858/01
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EU Declaration of conformity Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01 - English (US)
User Manual Philips Exprelia Super-automatic espresso machine
Milk TwisterPiena putotājs
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Kafijas eļļas likvidēšanas tabletes
Piena sistēmas tīrīšanas paciņas
Apkopes piederumiAquaClean katlakmens un ūdens filtrs
Espreso kafijas automāta atkaļķotājs
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
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