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Izbeigta ražošana
Pagatavo 8 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Nerūsējošais tērauds
8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir astoņi regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Anesof
28/07/2017
България
Този продукт има отлични характеристики
Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина