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Saeco GranBaristo "Super-automatic" espresso automāts
Izbeigta ražošana
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HD8975/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
Milk TwisterPiena putotājs
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Philips piena karafes vāciņš
Kafijas eļļas likvidēšanas tabletes
Piena sistēmas tīrīšanas paciņas
Apkopes piederumiAquaClean katlakmens un ūdens filtrs
Espreso kafijas automāta atkaļķotājs
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
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