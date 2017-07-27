ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli

Izbeigta ražošana

Saeco GranBaristo"Super-automatic" espresso automāts

HD8975/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli
GranBaristo nosaka standartu dzērienu daudzveidībā, pagatavošanas ērtībās un izsmalcinātībā, pateicoties mūsdienīgu tehnoloģiju kopumam. Patentētais VariPresso nodalījums var mainīt gatavošanas spiedienu, lai nodrošinātu plašu izcilu dzērienu klāstu.
Skatīt visas priekšrocības

Nemainīgs rezultāts, atbilstošs jūsu gaumei

Izbaudiet unikālu daudzveidību ar 18 dzērienu izvēli

  • 18 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Nerūsējošais tērauds

  • AquaClean

Pagatavojiet 18 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Piena karafe kapučīno un Latte Macchiato pagatavošanai ar vienu pieskārienu

Piena karafe kapučīno un Latte Macchiato pagatavošanai ar vienu pieskārienu

Pagatavojiet īpaši krēmīgu kapučīno un Latte Macciato perfektā temperatūrā vieglākajā iespējamā veidā. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno vai saputots piens, jūsu dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar nemainīgu plūsmu un ideālā temperatūrā.

Regulējiet daudzumu, 6 aromāta stipruma un 5 dzirnaviņu iestatījumus

Regulējiet daudzumu, 6 aromāta stipruma un 5 dzirnaviņu iestatījumus

Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus dzērienus!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.