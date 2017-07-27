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Izbeigta ražošana
18 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Nerūsējošais tērauds
AquaClean
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Pagatavojiet īpaši krēmīgu kapučīno un Latte Macciato perfektā temperatūrā vieglākajā iespējamā veidā. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno vai saputots piens, jūsu dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar nemainīgu plūsmu un ideālā temperatūrā.
Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus dzērienus!
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.