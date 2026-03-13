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Saeco GranAroma Espreso kafijas automāts
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SM6585/00
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EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
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Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par jūsu Saeco espreso automātu, un tā problēmu novēršana
Vai es savam Philips espresso kafijas aparātam varu izmantot citu filtru?
Kā ieeļļot Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezglu
Kā lietot Philips kafijas eļļas likvidēšanas tabletes?
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Kafijas eļļas likvidēšanas tabletes
Piena sistēmas tīrīšanas paciņas
Apkopes komplekts
Apkopes piederumiAquaClean katlakmens un ūdens filtrs
Espreso kafijas automāta atkaļķotājs
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes
Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Philips espresso kafijas automāta
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