ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
  • Liela daudzveidība no kompaktas ierīces

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo"Super-automatic" espresso automāts

HD8924/09

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
PicoBaristo ir kompakta ierīce, kas lutina kafijas cienītājus ar daudzveidību. Izmantojot lietotāja interfeisu, varat izvēlēties no plaša dzērienu klāsta, tikai nospiežot pogu. Turklāt ar AquaClean filtru varat baudīt līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Skatīt visas priekšrocības

Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkaļķošanu

Liela daudzveidība no kompaktas ierīces

  • 7 dzērieni

  • Automātisks piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • AquaClean

Pagatavojiet 7 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 7 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Krēmīgas putas ar vienu pieskārienu, izmantojot automātisko piena putotāju

Automātiskais piena putotājs palīdzēs vienkārši pagatavot krēmīgu kapučīno. Piena putotājs, ko baristas dēvē arī par “cappuccinatore”, ņem pienu tieši no pakas vai trauka, automātiski izveido putas un iepilda tās jūsu tasītē, veidojot vienmērīgu piena plūsmu bez šļakatām.

Regulējiet daudzumu, 5 aromāta stipruma un 10 dzirnaviņu iestatījumus

Regulējiet daudzumu, 5 aromāta stipruma un 10 dzirnaviņu iestatījumus

Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus dzērienus!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Verificēts pircējs

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma