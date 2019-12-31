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7 dzērieni
Automātisks piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
AquaClean
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Automātiskais piena putotājs palīdzēs vienkārši pagatavot krēmīgu kapučīno. Piena putotājs, ko baristas dēvē arī par “cappuccinatore”, ņem pienu tieši no pakas vai trauka, automātiski izveido putas un iepilda tās jūsu tasītē, veidojot vienmērīgu piena plūsmu bez šļakatām.
Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus dzērienus!
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Verificēts pircējs
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
fla571
06/07/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma